Nagbinastos atubangan sa 12-anyos nga babaye, gidakop

Gipusasan ang usa ka 44-anyos nga ulitawo human matod pa nag-l_l_ atubangan sa 12-anyos nga batang babaye alas 8 sa gabii sa Lunes, Agusto 25, 2025, sa Purok Mangga 2, Barangay Maghaway, Dakbayan sa Talisay.
Ang suspek nga si alyas Kardo, walay trabaho ug silingan sa biktima, gidakop niadtong Martes, Agusto 26, sa alas 2:40 sa kaadlawon pinaagi sa citizen’s arrest sa ginikanan sa bata uban sa mga barangay tanod ug gi-turn over sa kapulisan.
Ang 12-anyos nga tinun-an sa Grade 7 nisumbong sa iyang inahan.
Ang biktima nibutyag sa kapulisan nga nag-l_l_ sa iyang atubangan.
Nidugang siya nga mi-offer kaniya ang suspek og kuwarta aron sila mag-torjak.
Nahibaw-an sa kapulisan nga makadaghang higayon na kini gibuhat sa suspek. / GPL