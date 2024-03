Nagbiseklita nadasmaga’g motor, namatay

Namatay ang usa ka lalaking nagbisiklita human nadasmagan og motorsiklo sa national highway sa Brgy. Pakigne, Lungsod sa Minglanilla alas 7 sa gabii sa Dominggo, Marso 3, 2024.

Ang biktima giila nga si Joseph Dela Peña, hamtong, minyo, taga Lower Pakigne, Minglanilla, habagatang Sugbo.

Samtang ang drayber sa motorsiklo giila nga si Marjon Salon, 26, ulitawo, taga Brgy. Cogon, lungsod sa Dumanjug, gikataho nga way driver’s license.

Sa pakisusi sa Superbalita Cebu sa kapulisan sa Minglanilla ubos sa kamandoan ni Police Capt. Kalvin Jomari Golitod, ang motorsiklo nidasmag sa bisiklita kay ang siklista kalit nga niusab sa iyang gisubayan nga lane ngadto sa fast lane.

Sa kakusog sa impact, si Dela Peña nalabay ug nabunal sa aspaltadong dan.

Siya dali nga gidala sa Minglanilla District Hospital apan paglabay sa pipila ka mga gutlo namatay tungod sa grabeng kadaut sa ulo.

Ang drayber sa motorsiklo angol usab apan gikustodiya sa kapulisan.

Siya gikatakda nga pasakaan og kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and damage to property kon di siya pasayluon sa pamilya sa biktima.

Mga traffic expert namahayag nga angay nga mag-amping sa pagbiseklita sa gabii, labina kon way blinker nga gitaud sa biseklita kay di kaayo kini makita.

Mag-amping usab sa pag-change lane, labina sa national highway, diin kusog ang pagdagan sa mga sakyanan. / DVG