Nagbiseklita patay sa karambula sa da'n

Namatay ang usa ka 57 anyos nga lalaki nga nagbisekleta human madasmagi sa usa ka Toyota Wigo alas 11:20 sa Lunes sa gabii, Hunyo 3, 2024 sa dalan S. Osmeña ug V. Sotto Intersection, Brgy. San Roque, Dakbayan sa Sugbo.

Unang naigo ang pipila ka mga sakyanan sa wala pa madasmagi ang biktima.

Ang biktima nga patay on the spot giila nga si Aurello Roel Toquib, 57, residente sa Sitio River­side, Villagonzalo 1, Barangay Tejero, Siyudad sa Sugbo.

Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga samtang nagsubay ang biktima sa inner lane sa S. Osmeña Street paingon sa south, kalit lang nga nawad-an sa control ang drayber sa Toyota Wigo (GAE 8166) nga nagsubay sa pikas lane.

Ang Toyota Wigo gimaneho ni Loid Anthony Capoy Cadungog, 32, taga Buenavista Homes, Lungsod sa Consolacion, Sugbo.

Tungod sa kakusog sa dagan sa Wigo, iyang nadam-agan ang center island ug nibangga sa usa ka Mitsubishi Fuso Prime mover nga gimaneho ni Archer Nere Palmero, 36, taga Villa Melisa, Yati, lungsod sa Liloan nga padulong sa dakbayan sa Talisay.

Human niya maigo ang Prime Mover nalagpot pa kini sa Nissan Navara (FAE7281) ug nilahos kang Toquib.

Gumikan sa impact, ang biktima nalabay sa gilay-on nga walo ka metros ug natugpa sa sementado nga center island.

Kasamtangan nga gikustodiya sa TEU si Cadungog ug mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. / AYB