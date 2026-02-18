Nagbugalbugal gitigbas-patay sa kauban

Patay ang usa ka construction worker human gitigbas sa iyang kauban sa trabaho nga napungot sa ilang komedya niadtong Martes sa gabii, Pebrero 17, 2026, sa Barangay Danlag, Lungsod sa Consolacion.
Ang biktima giila nga si alyas Rod, 32, ulitawo, residente sa Barangay Tugbongan sa maong lungsod.
Gideklarar siyang dead-on-arrival sa Eversley Childs Sanitarium and General Hospital human makaangkon og lawom nga samad tinigbasan sa liog.
Nadakpan sab dayon sa hot pursuit ang suspek nga si alyas Roy 52, minyo, taga Sityo Batong, Barangay Danlag.
Kasamtangan siyang gitanggong sa Consolacion Police Station samtang giandam ang kasong Homicide batok kaniya.
Sa imbestigasyon ni Police Corporal Chamberlyn Abapo sa Consolacion Police Station, nasayran nga pulos hubog ang biktima ug
ang suspek sa wala pa mahitabo ang krimen alas 9:15 sa gabii.
Ang suspek nag-inom uban sa iyang mga higala sa barracks sa ilang trabahuan sa GTM Builders and Supply, samtang ang biktima nagtagay sab uban sa iyang kaugalingong grupo sa samang dapit.
Nagkalalis ang duha tungod sa ilang binayloay og binuang nga mga komedya.
Matod ni Corporal Abapo, nagkabingkil ang duha sa dihang giingnan sa biktima ang suspek og: “Tan-awa nang iro, nagtan-aw nimo.”
Tungod sa kahubog, gikainit kini og maayo sa suspek kinsa nideretso og pangutana kon ngano’ng tan-awon man siya sa iro.
Dihadiha, nibunot og sundang ang suspek ug gitigbas ang liog sa biktima.
Nalisang ang ilang mga kauban sa trabaho sa kalit nga panghitabo.
Gisuwayan pa og dala sa tambalanan ang biktima, apan nabugtoan kini sa kinabuhi tungod kay naigo ang dakong ugat sa iyang liog.
Sumala ni Corporal Abapo, usa ka gamay nga komedya bahin lang sa iro ang hinungdan sa duguon nga kamatayon sa biktima. / GPL