Nagdaladala’g armas pangdepensa, sikop

Lalaki nga nagdaladala og armas ang naatlan sa mga polis sa Waterfront Police Station 3 sa Cebu City Police Office (CCPO) nga nipatuman sa Oplan Bulabog alas 9:00 sa buntag, Lunes, Agusto 18, 2025, sa Sitio Silangan 1, Barangay Tinago, Siyudad sa Sugbo.
Ang nadakpan sa kapulisan giila nga si Gaspar Flores Maglasang, alyas Titing, 32, nga residente sa maong lugar.
Nakuha gikan sa suspek ang usa ka kalibre 22 nga walay lisensya ug serial number.
Samtang nag-roving ang mga polis subay sa subsob nga pagpatuman sa Oplan Bulabog, ilang nasugatan ang suspek nga kadudahan ang lihok.
Sa ilang pagsusi ug pagsukit-sukit nabantayan nga dunay giluklok sa hawak niini ug sa dihang ilang gitan-aw, nakita ang maong armas.
Gibutyag sa suspek nga pangdepensa lang sa iyang kaugalingon ang iyang armas nga gidaladala.
Kalapasan sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms ang atubangon nga kaso ni Maglasang. / AYB