Nagdilaab gihapon ang Gilas

Nakadugkat og kainit sa balatian sa Gilas Pilipinas alang sa sunod nilang misyon ang ilang sikit ug sakit nga kapildihan batok sa New Zealand Blacks Nug pagkalubong batok sa Australia Boomers ning bag-uhay lang sa Window 2 sa FIBA World Cup Asian Qualifiers nga gipahigayon Mall of Asia Arena sa Manila ning bag-uhay lang.
Nanghinaot si Gilas coach Tim Cone nga ang gitumbok nga kainit makatabang sa Gilas aron makalabni’g kadaugan sa ilang pagsulong sa mga balwarte sa Tall Blacks ug Boomers sa Window 3 karong Hulyo.
“We’re gonna look forward to July and like I said, it is so honorable to play and be with this team, it really is,” matod ni Cone, nga napatik sa www.gmanews.tv.
“So when we come back together in July, it’s always gonna be a special thing and I think we’re gonna come back with renewed fire and it’s back to the drawing board for me a little bit.”
Sa Window 2, nasugamak ang Gilas sa kulbahinam nga kapildihan batok sa Tall Blacks, 66-69, ug dakong kapildihan batok sa Boomers, 66-93.
Sa Group B, ang Boomers maoy nag-una dala ang 4-0 nga rekord, parehong naggunit og 2-2 nga rekord ang Gilas ug Tall Blacks samtang naa sa labing ubos ang Guam, nga adunay 0-4 nga rekord.
Nakuha sa Gilas ang duha nila ka mga daog sa Window 1 sa ilang pag-asdang sa korte sa Guam, nga kaduha nila gipangmakmak.
Niini, ang Gilas nakauban sa Boomers ug Tall Blacks paingon sa Window 3.
Sa ilang pag-asdang sa Boomers ug Tall Blacks, usa sa kinahanglang sagubangon sa Gilas mao ang kabugnaw sa klima sa mga nasod ning maong mga puwersa.
“We’re gonna have to go down there in their winter time so it’s gonna be a different field for us. We expect a colder weather, colder gym, and be ready for that,” matod ni Cone. / ESL