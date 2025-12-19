Nagduslit sa kaugalingon, patay

Lalaki nga makaduha na nisuway pagkutlo sa iyang kinabuhi, nagsunog sa iyang kaugalingon, patay sa Purok 5, Barangay Bugang Norte, Lungsod sa Bilar, Probinsiya sa Bohol alas 12:45 sa udto, Miyerkules, Disyembre 17, 2025.
Apil nga nasunog ang iyang payag. Ang biktima giila nga si Venancio Aron, 59, minyo nga residente ra sab sa maong lugar. Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Bilar nga gialarma sa mga bombero ang nahitabong sunog sa maong barangay.
Dali nga napawong sa kabomberuhan ang kayo ug nasuta gikan sa pamahayag sa igsuon sa biktima nga si Aurelio Aron, tinuyo ang maong sunog.
Gibutyag sa igsuon dihang nahinabi sa mga imbestigador nga nianang buntag nabantayan sa iyang pag-umangkon nga nagdala og gasolina ang biktima nga gisulod sa botelya samtang nisulod sa payag niini.
Pipila ka gutlo ang milabay, nisilaob na ang maong payag nga ginama lang sa kahoy ug dali kini nga nikatap.
Sa dihang napawong na ang sunog, nakit-an ang biktima nga napaso na ang tibuok lawas ug nakabsan na sa kinabuhi. / AYB / PRL