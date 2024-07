Nagduwa unta si JB sa NBA kon..

Alang ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone, nakaduwa na unta si naturalized Justin Brownlee sa National Basketball Association (NBA) kon nadiskubrihan pa og NBA team ang talento niini.

Nakasulti si Cone niini basi sa gipakitang duwa ni Brownlee sa nag-unang duha ka mga tahas sa Gilas Pilipinas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament (OQT) batok sa host Latvia ug Georgia.

“Somebody in the NBA missed out. They should have seen this guy. He never should have been in the Philippines. He should be in the NBA,” matod ni Cone nga napatik sa Spin.ph. / ESL