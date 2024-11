Nagduwa'g computer gidunggab

Grabi ang naangkon nga samad sa usa ka 18 anyos nga ulitawo sa dihang gidunggab sa usa ka 17 anyos sulod sa duwaanan og computer sa dalan Rizal, Poblacion, Siyudad sa Danao, alas 6 sa gabii, Domiggo, Nobiyembre 3, 2024.

Ang biktima giila nga si Rey Ryan Polangcot, 18, ug ang suspek nga 17 anyos nga si Junior (dili tinuod ngan), ug silingan sa suspek.

Sa imbestigasyon sa kapu­lisan, ang biktima ug ang suspek nagduwa og computer ug nagkalalis ang duha nga niresulta sa pagpanunggab.

Ang biktima naigo sa dughan ug gidala sa Cebu Provincial Hospital sa Danao. Ang suspek na-rescue ug gi-turn over sa Department of Social Welfare and Development (DSWD). / DVG