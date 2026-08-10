Nagduyan gipusil sa luyo; 2 ka suspek giila sa biktima

Gipaspasan karon sa Mandaue City Police Office ang pagpangita sa duha ka lalaki nga nipusil sa usa ka 21-anyos nga biktima sulod sa iyang balay sa Barangay Mantuyong, Dakbayan sa Mandaue, niadtong Sabado sa gabii, Agusto 8, 2026.
Naluwas apan nagpaalim pa sa ospital ang biktima nga si Vincent Joseph
Medillo. Matod pa nga naglingkod siya sa duyan sa ubos nga bahin sa iyang balay dihang kalit siyang gipusil gikan sa luyo. Nahitabo ang pagpamusil alas 9:03 sa gabii ug nadawat sa Mandaue City Police Station (MCPS) 1 ang report alas 9:10. Diha-diha nitubag ang kapulisan ug naabot sa lugar sulod sa usa ka minuto.
Subay sa imbestigasyon ni Police Senior Master Sergeant Engbino, nitug-an ang biktima samtang gitambalan sa Mandaue City District Hospital nga nakaila siya sa mga naghimo sa krimen.
Nipusil ang suspek og kausa diin naigo ang biktima sa iyang likod ug pagkahuman sa pagpamusil, nidagan kini padulong sa Muslim community sa maong barangay.
Gitudlo sa kapulisan ang duha ka suspek nga sila si Asgar Lacman, 30 anyos, ug ang usa ka alyas Ani nga parehong nagpuyo sa maong dapit.
Tungod sa seryosong samad nga naangkon, gipabalhin ni Dr. Michael Ryan Alimpoos ang biktima sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) sa Dakbayan sa Sugbo. / ABC