Naghabwa og hugaw sa tawo sa CSCR, gidakop

Gidakop sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon CT-TODA ang drayber sa usa ka aluminum van truck human giingong naghabwa og hugaw sa tawo sa may Cebu South Coastal Road (CSCR) habig sa Baragay Cansojong, Dakbayan sa Talisay mga alas 3:00 sa hapon niadtong Sabado, Oktubre 17, 2026.
Wala lang usa gibutyag sa mga otoridad ang pangan sa maong drayber tungod kay nagpadayon pa ang ilahang imbestigasyon ingon man pagpangita sa kauban niini nga daling nakasibat sa maong dapit.
Subay sa imbestigasyon, nakadawat og taho ang CT-TODA gikan sa usa ka concerned citizen nga mipahibawo nga dunay miparking nga truck sa nahisgutang highway nga gidudahang dunay gibuhat nga di maayo.
Dihang niresponde ang mga otoridad, nasakpan nila sa akto nga ang drayber ug ang kauban niini naghabwa sa hugaw sa tawo.
Gikataho nga dili makita ang tangke diin gikan ang hugaw tungod kay anaa kini nahimutang sulod sa 'panel van' ug giingong ang hose nalang niini ang gipagawas gikan sa ilawom nga bahin sa maong sakyanan ug gisud sa bangag sa kanal.
Gituyo sa drayber nga mag-andar ang makina sa sakyanan aron mo-bomba sa hose nga mopagawas sa hugaw paingon sa kanal.
Apan dihang nakamatikod ang kauban sa drayber sa presensya sa mga otoridad dali kini nga nisakay sa iyang motorsiklo ug nisibat.
Mibutyag matod pa ang drayber sa sakyanan nga ang hugaw nga ilang gidala, gihabwa nila gikan sa usa ka balay sa Siyudad sa Sugbo.
Anaa na sa kustodiya sa kapulisan ang maong drayber alang sa dugang imbestigasyon. / JDG