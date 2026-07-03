Naghatod og drugas gikan sa kaulohan, sikop

Nadakpan ang usa ka ex-convict nga bag-o pa lang niabot sa Sugbo gikan sa kaulohan aron matod pa maghatod og ilegal nga drugas, sa gipahigayong buy-bust operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 uban sa Guadalupe Police Station 9, Philippine Coast Guard Central Visayas Intelligence Group ug Police Regional Office 8 sa alas 2:57 sa kadlawon niadtong Biyernes, Hulyo 3, 2026, sa Sityo Tipolo, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa suspek nga si alyas Niño, 40, taga Barangay Cembo, Makati City.
Nasakmit sa mga operatiba ang usa ka dakong putos sa gituohang shabu nga motimbang sa usa ka kilo nga dunay estimated average market value nga P6.8 milyunes. Lakip sa nasakmit ang usa ka smart phone ug ubang ebidensya nga giduso na ngadto sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis, samtang ang suspek gibalhog sa custodial facility sa PDEA.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga moabot sa tulo ka semana ang ilang gihimong case buildup human makuha ang kasayuran gikan sa ilang kasaligang tinubdan.
Sigon sa impormasyon nga ang maong suspek makabaligya og 3 hangtod 5 ka kilo nga shabu matag semana diin ang iyang hurisdiksyon mao ang Rehiyon 7 ug 8.
Giingon nga nadakpan na niadtong tuig 2021 si alyas Niño didto sa National Capital Region sa kasong paghupot sa ilegal nga drugas ug pagka 2024 nakagawas tungod sa plea bargain.
Naabot si Niño sa Sugbo niadtong Huwebes, Hulyo 2, 2026, sakay sa barko gikan sa kaulohan.
Kon makonbikto sa giatubang nga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, hayan mabilanggo siya sa tibuok kinabuhi ug pamultahon og P10 milyunes. / AYB