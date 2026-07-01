Naghatod og lubong, naigo sa bala human miuwang og away

Lalaki nga nihatod sa lubong sa iyang kaila sa sulod sa sam-ang sa Carreta ang napusilan human niuwang sa nanag-away alas 3:20 sa hapon, Martes, Hunyo 30, 2026, sa Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Jonrey Pescador, 25, laborer, taga Purok Bayabas, Barangay Garing, Lungsod sa Consolacion.
Ang suspek giila sa mga saksi nga si Niño Ylaya, hingkod ang panuigon, residente sa Sityo Kalapukan, Barangay Carreta.
Sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station nga base sa pamahayag sa biktima nga nihatod sila sa lubong sa iyang kaila.
Sa dihang padulong na sila nga mamauli, nakita niini nga dunay nagsinumbagay nga mga batan-on nga silang Niño Ylaya ug usa ka alyas John.
Giuwang kini ni Pescador apan sa dihang nibunot sa iyang armas si Ylaya kay iyang pusilon si alyas John, si Pescador na hinuon ang naigo sa walang paa.
Daling gidala ang biktima sa Cebu City Medical Center aron matambalan ug naa na sa luwas nga kahimtang.
Sigon sa usa sa mga imbestigador nga wala pa nila masayri kon unsay hinungdan sa away nila ni Ylaya ug alyas John.
Nasayran nga duna nay rekord sa Mabolo Police Station si Ylaya kinsa padayon pa nga gipangita sa kapulisan. / AYB