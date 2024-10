Naghinamhinam si Ja Morant

Gipadayag ni Memphis Grizzlies star Ja Morant ang iyang kahinam nga nakabalik na siya pagduwa nga wala’y hasol human nila gipukan ang Utah Jazz, 126-124, kagahapon, Huwebes, Oktubre 24, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Kahinumdoman nga sa niaging season, giuwan og kontrobersiya si Morant nga naglambigit sa iyang personal nga kinabuhi maoy hinungdan nga nasuspenso siya sa nag-unang 25 ka mga duwa sa Grizzlies.

Gawas niini, gihasol sab si Morant sa iyang pagkaangol.

“I was just excited to be back out there,” matod ni Morant. / Gikan sa AP