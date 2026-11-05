Naghingalan og ‘buang,’ 3 ka managsuon nagdinunggabay

Gidunggab sa 60-anyos nga maguwang ang iyang 53-anyos nga manghod human nilaban sa laing igsuon nga unang gidunggab sa Barangay Lawaan, Lungsod sa Alcantara niadtong hapon sa Nobiyembre 4, 2026.
Mag-atubang og kasong frustrated murder ang suspek nga si Frederico Tejas, ulitawo ug mag-uuma, nga anaa na karon sa Alcantara Police Station.
Ang iyang nadunggaban mao si Marcelino Tejas, nga nakaangkon og grabeng samad dapit sa pusod.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, unang nag-away si Marcelino ug ang ilang 54-anyos nga igsuon nga si Francisco Tejas, pulos mga mag-uuma.
Gikataho nga nakainom ang duha sa wala pa sila naglalis ug nagpasakitay og mga pulong.
Sumala ni alyas Francisca, lupon sa barangay, iyang nadungog nga nagtinubagay og nagsulti nga “buang” ang duha.
Unang nanunggab si Marcelino kang Francisco gamit ang kutsilyo ug naigo kini sa dughan.
Sa pagkakita ni Frederico nga nasamdan si Francisco, iyang giatubang si Marcelino apan gikataw-an lang siya niini.
“Gipangutana nako siya nganong gidunggab niya iyang maguwang, pero nikatawa man hinuon. Nakabantay ko nga mihapa siya aron kuhaon ang iyang gitago nga sundang, mao nga giunhan na lang nako siya og dunggab kay basin ako na sab ang mamatay,” asoy ni Frederico.
Niangkon si Frederico nga nilaban siya kang Francisco ug gidepensahan sab ang iyang kaugalingon.
Nasayran nga sumala sa mga nakaila kang Marcelino, magmaoy siya ug magpataka og sulti kon mahubog.
Bisan nagmahay sa iyang nabuhat, niingon si Frederico nga andam siyang moatubang sa balaod tungod sa nabuhat niya sa iyang manghod.
Gipaabot sab nga mag-atubang og kasong kriminal si Marcelino tungod sa pagdunggab kang Francisco, apan anaa pa sa tambalanan.
Sa pagkakaron, luwas na sa peligro ang duha ka managsuon nga nangasamad. / JDG