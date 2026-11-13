Naghugas og motor nakuryentehan, patay

Nakabsan sa iyang kinabuhi ang 16-anyos nga lalaki human makuryentehi samtang naghugas sa iyang motorsiklo alas 12:30 sa udto niadtong Miyerkules, Nobiyembre 11, 2026, sa Purok African Daisy, Barangay Butong, Lungsod sa Pinamungajan.
Ang biktima molupyo sa Purok Gumamela sa maong barangay.
Base sa imbestigasyon sa Pinamungajan Municipal Police Station, nasayran nga sa wala pa mahitabo ang insidente, gihugasan sa biktima ang motorsiklo nga may plate number G849KH sa usa ka P5 car wash vendo machine nga gipanag-iya ni Jeffrey Rudilas Villarin.
Samtang nagpadayon sa paghugas, nabantayan sa usa ka Merto Cantal nga ang batan-on naghigda na sa semento ug nagkurog samtang naggunit pa sa nozzle sa hose sa tubig.
Daling gibira ni Cantal ang hose gikan sa kamot sa biktima—nga gituohang maoy giagian sa kuryente—ug nanawag dayon siya og panabang sa kapulisan.
Sa pag-abot sa mga polis ug mga personnel sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office (LDRRMO), gipaubos dayon ang biktima sa Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) ug gidali pagdala sa district hospital, apan gideklarar siya nga dead on arrival sa mga doktor.
Matod ni Police Chief Master Sergeant Vincent Alqueza, chief investigator sa Pinamungajan Municipal Police Station, nga human nila makuha ang tanang impormasyon nagpauban sila sa mga personnel sa Bureau of Fire Protection sa lungsod aron mohimo og ocular inspection.
Gisubay sa kapulisan ug sa BFP ang linya sa kuryente nga maoy nagpadagan sa car wash kon duna ba kini ground nga maoy nakaingon sa kamatayon sa biktima.
Iyang gibutyag nga kon mamatud-an nga dunay pagpabaya sa tag-iya sa maong car wash, mamahimong ila kining pasakaan og kaso.
“Kon mamatud-an nato sir nga naay pagpabaya sa tag-iya sa car wash, andam ang kapulisan nga pag-assist sa pamilya pag-file sa kaso batok sa tag-iya sa car wash,” matod ni Alqueza.
Nagpadayon pa karon ang imbestigasyon sa kapulisan sa maong lungsod ug nagpakisusi na sab sila sa mga saksi aron masuta kon wala bay foul play sa kamatayon sa batan-on. / AYB