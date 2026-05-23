Nagkainit nga semis

Mga duwa karon:
Game 3 | Semifinals
5:15 P.M Meralco Bolts batok TNT Tropang 5G
7:30 P.M Ginebra Gin Kings batok Rain or Shine E-Painters
Usa ka kulbahinam nga engkwentro karong Dominggo, Mayo 24, 2026, ang nagpaabot sa mga fans sa basketball sa nagpadayon nga Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup.
Ang upat ka teams magtigi para sa Game 3 sa ilang managlahi nga semifinals matchup sa Smart Araneta Coliseum.
Buksan ang Game 3 sa Meralco Bolts batok TNT Tropang 5G alas 5:15 sa gabie, sundan kini sa Ginebra ug Rain or Shine alas 7:30 sa gabie.
Mosandig ang Meralco sa ilnag import nga si Akil Mitchel ug sa masaligan nga local players nga si Chris Newswom, Allein Maliksi, ug Chris Banchero batok sa dominante nga TNT import nga si Bol Bol ug sa supporting cast niini nga sila Jayson Castro, Rey Nambatac ug Calvin Oftana.
Samtang ang Ginebra mosalig sa pambato nga import nga si Justin Brownlee ug mga beterano nga si Scottie Thompson ug Japeth Aguilar kontra sa Rain or Shine import Jaylen Johnson ug local players nga sila Jhonard Clarito, Adrian Nocum ug Andrei Caracut. / RSC