Nagkalainlaing sakit misaka sa mga lugar nga naigo sa linog

Padayon nga nakatala og kaso sa Acute Respiratory Illness (ARI) ang mga lokalidad sa Northern Cebu subay sa pag-usab-usab sa panahon ug posibleng dali nga pagtakod sa sakit.
Base sa Provincial Health Office (PHO), nakatala sa labing taas nga kaso sa ubo ug sip-on ang Lungsod sa San Remigio nga adunay 264 ka kaso, gisundan sa Daanbantayan, 233, Medellin nga nakalista og 116, ug ang Tabuelan nga adunay 93 ka mga kaso gikan sa Oktubre 19-25, 2025.
Gipahibalo ni Dr. Mary Ann Josephine Arsenal nga ang maong mga kaso gikan sa lainlaing barangay nga naglakip usab niini ang gikan sa tent cities.
Ang Dakbayan sa Bogo nakatala sab og siyam ka mga Influenza like illnesses (ILI).
Gibutyag ni Arsenal nga gawas sa ILI, mas daghang kaso ang natala niini sa mga residente nga adunay hypertension o high blood pressure nga moabot sa 83; panakit sa kalawasan adunay 41 kabuok samtang moabot usab sa 39 ang adunay skin disease.
Subay niini, giawhag ni Arsenal ang mga residente nga magsul-ob og facemask aron kalikayan ang dali nga pagtakod sa maong sakit.
Kon dunay gipamati, mas maayo nga mahimong responsable nga magsul-ob og facemask aron dili kini makatakod ilabi na sa mga vulnerable sectors sama sa mga senior citizen, dunay mga sakit ug mga bata.
Samtang prayoridad sab sa Kapitolyo ang pagpamakuna sa mga elderly group nga nag -edad 60 pa taas ug giawhag sab ang mga batan-on nga magpa-flu vaccine aron kalikayan ang sakit.
“Mas maayo mag mask gyud especially kon duna kay gipangbati aron malikayan nga mag spread ba. Kay highly infectious baya ning mga viral kay nag-istorya lang mo ni atching lang siya dad-on nimo's inyo, so better mag-mask for protection,” matod ni Arsenal sa Lunes, Oktubre 27, 2025.
Si Bokal Dason Lorenz Lagon sa tersero distrito atol sa regular session sa hunta probinsyal niduso usab og resolusyon nga nag-awhag sa publiko nga magmatngon sa mga naasoy nga mga sakit ug mosubay sa mga lakang nga makapabaskog sa panglawas ug malikayan sab ang pagtakod sa bisan unsang impeksyon.
“Preventive measures such as maintaining good hygiene, proper nutrition, regular exercise, wearing masks in crowded areas, and seeking medical attention when experiencing symptoms are essential in reducing the spread of infection,” matod ni Lagon. / ANV