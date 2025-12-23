Nagkalalis sila si Green, Kerr

Nagkalalis sila si Golden State Warriors coach Steve Kerr ug forward Draymond Green sa sayong bahin sa 3rd quarter atol sa kadaugan sa Warriors batok sa Orlando Magic, 120-97, sa Martes, Disyembre 23, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Tungod niini, nibiya si Green sa puwesto sa Warriors ug wala na siya mobalik pagduwa. Naggukod ang Warriors, 66-71, atol sa pagbiya ni Green.

"Tempers spilled over, and I thought it was best that I get out of there. I don't think it was a situation where it was going to get better. It was best to remove myself," matod ni Green. / Gikan sa wires