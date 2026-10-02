Nagkasinabot na si Duren, Pistons

Niuyon si Jalen Duren sa lima ka tuig nga kontrata nga nagbalor og $200 million, aron magpabilin siya sa Detriot Pistons.
Mao kini ang nagtuldok sa upat ka buwan nga pagkatanggong sa negosasyon kabahin sa kontrata sa All-National Basketball Association (NBA) center.
Si Duren kinsa usa ka restricted free agent, pabiling wala nakapirma atol sa pagsugod sa training camp ug wala sab siya niapil sa media day ug pipila ka mga praktis sa Pistons.
Sa sayo pa, ang Pistons nitanyag og $170 miillion dayon $190 million nga pulos gibalibaran ni Duren. / Gikan sa wires