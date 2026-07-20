Nagkataas nga bill sa kuryente, sch. bldg. nga nangaguba gipa-imbestigar ni Bam

Gipa-imbestigar ni Senador Paolo Benigo “Bam” Aqunio IV ang kadako sa singil sa kuryente ug ang mga nangaguba ang school building human sa mubo nga katuigan nga nagamit gikan sa pagtukod.
Tinguha sa senador nga mapanalipdan ang mga konsumidor sa kuwestiyonable nga paspas nga pagsaka sa bayrunon sa kuryente, ingon man ang pagpatukod og mas luwas ug lig-on nga school building.
Nangayo og katin-awan si Aquino ngadto sa hingtungda’ng ahensiya ang sagunson nga pagsaka singil sa kuryente pinaagi sa Senate resolution no. 508.
“Batay sa global energy metrics, pangalawa ang pilipinas sa Singapore na may pinakamataas na singil sa residential electricity sa buong southeast asia, kung saan nagbabayad ang bawat pamilya ng P11 to P12.95 kada kilowatt-hour,” tipik sa pamahayag sa senador.
Laing gikatingad-an ni Aquino ilabi sa publiko’ng tunghaan sa Kasiglahan Village National high school ug Kasiglahan Elementary School sa Montalban, Rizal nga niadto lang 2013 natukod ang school building apan gideklarar na nga structurally unsafe.
Tungod sa maong kondisyon, 13,000 ka mga tinun-an sa maong tunghaan ang nagdasuk sa mga classroom ug multi-shift nga schedule sa klase.
”Hahanapin namin kung sino yung nagbuo niyan because wala pang 6 na taon, di mo na magagamit. Di naman pwede yon, di ba? Hold up yun. Parang na hold up tayo dun, di ba?,” matod pa ni Aquino.
Buot sab niya masayran kon unsay rason nga langay ang pagpagawas sa P67 bilyunes nga alang sa classroom-building acceleration program. / PR