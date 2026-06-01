Naglabay og basura sa dagat, gitiketan

Tulo ka citation ticket ang giisyu batok sa usa ka lalaki nga nabidyohan nga naglabay og basura sa dagat tungod sa Pasil Fish Market sa Barangay Pasil, Dakbayan sa Sugbo.
Kini human siya gipangita ug natultolan sa mga awtoridad.
Ang maong indibidwal nga giila nga si “Juanito,” taga Barangay Duljo-Fatima, natultolan sa mga personahe sa Cebu City Police Office (CCPO) sa pakigtambayayong Sawang Calero Police Station 6 human sa gipadalang video sa usa ka concerned citizen nga nag-viral sa internet.
Gumikan niini, ang Cebu City Environmental and Sanitation Enforcement Team (Ceset) niisyu og tulo ka citation ticket batok kaniya tungod sa paglapas sa ordinansa sa dili husto nga paglabay sa basura ug environmental sanitation.
Hinuon, niangkon si Juanito sa iyang nabuhat ug nangayo og pasaylo sa publiko, diin iyang gipasabot nga nanglimpyo siya sa karsada ug nakahukom nga ilabay na lang ang basura ngadto sa dagat.
“Palihug ayaw ninyo sunda ang akong gihimo,” matod niya dungan sa pag-awhag sa mga residente sa pagsunod sa saktong paagi sa paglabay sa basura aron makalikay sa multa ug sa kadaot sa kalikupan.
Gipahayag ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang maong insidente nagpakita sa padayong hagit sa solid waste management sa mga komunidad sa baybayon, taliwala sa nagapadayong mga operasyon sa pagpanglimpyo sa mga agianan sa tubig sa siyudad. / Bejay Chen Tabayag - Benedicto College intern