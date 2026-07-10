Naglantaw na si Guiao sa Q-finals

Mga duwa karon:
5:15 pm- Rain or Shine batok
Blackwater
7:30 pm- Phoenix batok Magnolia
Human sa masakit nilang kapakyasan sa niaging Philippine Basketball Association (PBA) Season Commissioner's Cup finals series batok sa Brgy. Ginebra Gin Kings, nga niabot og deciding Game 7, ang Rain or Shine Elasto Painters mosugod na sab sa ilang misyon nga makabaton pagbalik og kampyunato, ning higayona sa Governors' Cup.
Ang labing unang mosuway pagbabag sa tinguha sa Elasto Painters mao ang Blackwater Bossing sa premirong duwa karong Sabado sa hapon, Hulyo 11, 2026, sa Ynares Center-Montalban.
Niini pa lang ka sayo, si Elasto Painters coach Yeng Guiao aduna nay klarong ideya kabahin sa ilang direksyon nga pagatutokan nga mao ang pagsulod sa quarter-finals, nga alang kaniya mas lisod ning higayona human gihangop pagbalik sa PBA ang group format.
“To make the top four kailangan diyan at least six wins. ‘Yung five baka p’wede na kaya lang baka ma-quotient ka pa,” pasabot ni Guiao nga napatik sa www.pba.ph.
Sa bag-ong format, ang 13 ka teams nga lakip na ang gueat Macau Giant Pandas, gibahin sa duha ka mga grupo.
Ang Elasto Painters ug Bossing nahiluna sa Group B kauban ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots, Brgy. Ginebra, Meralco Bolts, ug Phoenix Super LPG Fuel Masters samtang ang mga naglangkob sa Group A mao ang TNT Tropang Giga, San Miguel Beermen, Converge FiberXers, NLEX Road Warriors, Terrafirma Dyip, ug Titan Ultra Giant Risers.
Sa elimination, kaduha mag-abot ang teams nga nahisakop sa usa ka grupo ug dili niini kontrahon ang teams nga naa sa pikas grupo.
Human niini, ang mopatigbabaw nga upat sa matag grupo mao ang makasulod sa crossover quater-finals. Kon adunay mga panagtabla, gamiton quotient system.
“Sa kabila mayroon doong mga tatlo agad na malamang would not be able to contend pa… samantalang sa amin bibilangin mo pa si Phoenix at si Blackwater. Parang pumapalag pa ‘yung Blackwater, saka Phoenix. So kailangan mong problemahin pa mga iyon. Baka ma-tsambahan ka pa noon, eh,” dugang ni Guiao.
Sa main game, magsangka ang Phoenix Super LPG Fuel Masters ug Magnolia Chicken Timplados Hotshots nga parehong mosuway pagbawi human sila parehong nakasinati og masakit nga pagkataktak sa quarter-finals sa niaging komperensiya.
Ang Fuel Masters ug Hotshots parehong ningkuha og bag-ong imports nga ilahang gilaumang makaagak kanila sa ibabaw.
Gikuha sa Fuel Masters si BJ Johnson, 30, kinsa nakaduwa sa Atlanta Hawks, Sacramento Kings, ug Orlando Magic sa National Basketball Association (NBA).
Ang gipili sa Hotshots mao si KJ Buffen, 26, kinsa nakapakita og aksiyon sa 165 US NCAA Division. / ESL