Naglumba nakaligis, 1 patay

Patay ang usa ka 42-anyos nga lalaki human mabangga-i sa naglumba nga sakyanan alas 3:30 sa kaadlawon, Biyernes, Septiyembre 11, 2026, sa Gov. M. Cuenco Avenue, Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Ralph John Vir Salise, taga A.S. Fortuna St., Barangay Banilad, Dakbayan sa Mandaue.
Ang nakabangga kaniya mao ang usa ka Toyota Vios (GBK 1475) nga gimaneho sa usa ka alyas Billy nga taga V. Rama, Dakbayan sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Lieutenant Colonel Jomar Medil, nga gikan sa usa ka imnanan sa Kasambagan ang Vios ug ang Toyota Raize (GAP 3673) nga gimaneho ni Ralph Sisco Acol, 22, taga Beverly Glen Subdivision, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Paggawas sa imnanan, nipaingon sila sa Talamban ug naglumbaanay apan pag-abot sa maong dapit, napunggit sa Vios ang biktima nga nitabok sa karsada.
Dali nga gidala ang biktima sa pribadong tambalanan apan gideklara nga dead on arrival tungod sa dako nga kadaot sa ulo ug lawas niini gumikan sa kakusog sa impak sa pagkabangga.
Apan inay nga motabang si alyas Billy sigun sa mga nakasaksi, nisakay na hinuon kini sa Toyota Raize uban sa iyang pasahero nga usa ka 17 anyos.
Paingon na unta nga mosibat ang Toyota Raize apan nabangga kini sa Green Taxi nga gimaneho ni Joshua Fritz, 31, taga Cogon Pardo, Cebu City.
Pipila ka gutlo ang milabay, nibalik ang driver sa Toyota Raize sa dapit nga si Acol nga mao nay gidakop sa mga sakop sa TEU.
Niangkon matod pa si Acol nga iyang gihatod ang duha nga si alyas Billy ug ang 17 anyos nga pasahero niini sa Insular sa Dakbayan sa Mandaue.
Sa dihang gipaubos sa alcohol breath analyzer si Acol nagpositibo siya ug gikustodiya dayon sa TEU custodial facility.
Nilusad og manhunt operation ang TEU ug giadto nila ang balay diin ginaog ni Acol si Billy ug ang 17 anyos apan wala na sila didto.
Giandam na nila ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide ug uban pa nga mga kaso sama sa abandonment samtang si Acol ikiha og Reckless Imprudence Resulting in Damage to Property ug Abandonment ug kalapasan sa Republic Act 10586 kun ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013.
“We are now contemplating to file Reckless Imprudence Resulting in Homicide sa katong at large (Alyas Billy) qualifying with aggravating circumstance on Abandonment of one’s victim, second nga suspect nato ang at fault party is Reckless Imprudence Resulting in Damage to Property kay nakabangga man siya og Green Taxi in the process of fleeing from the scene and also abandonment and also possible Obstruction of Justice for facilitating the escape of the Party A which is the driver of the Toyota Vios,” matod ni Medil.
Dugang niya nga moduso sila og rekomendasyon sa Land Transportation Office (LTO) 7 nga ipaalarma ang mga plate number sa duha ka sakyanan ug ipa-revoke ang lisensya sa mga drayber niini ilabi na nga nagpositibo sa alcohol si Acol.
Nanawagan ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo sa ginikanan ni alyas Billy nga motabang sa pagpasurender sa ilang anak aron dili madugangan ang kaso nga iyang atubangon. / AYB