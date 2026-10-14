‘Naglumba’ sa motor nakabangga, 1 patay

Patay ang 52-anyos nga empleyado sa General Milling Corp. human gidasmagan ang iyang gimaneho’ng motorsiklo sa laing motor nga gimaneho sa usa ka 16-anyos nga giingo’ng naghaguros sa pagpadagan sa Barangay Pajac, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong alas 9:55 sa gabii, Martes, Oktubre 13, 2026.
Ang biktima nga residente sa Barangay Bankal, padulong unta sa trabaho ug nagmaneho sa Suzuki Smash paingon sa Barangay Basak dihang nabanggaan sa Suzuki Raider 150 nga gimaneho sa menor de edad paingon sa Barangay Buaya.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, giingo’ng kusog ang dagan sa menor de edad nga drayber ug aduna pay laing kauban nga duha ka mga nagmotorsiklo nga gimaneho sab sa mga menor de edad.
Tungod sa kusog sa impak, nalamba ang duha ka motorsiklo sa konkretong kalsada ug nagrabehan ang biktima nga niresulta sa iyang kamatayon.
Matod ni Police Lt. Col. Christian Torres, hepe sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police Office (LLCPO), sa iyang pakighinabi sa media niadtong Miyerkules, Oktubre 14, wala pa matino kon nakainom ba og makahubog nga ilimnon ang menor de edad.
NAGLUMBA
Sigon sa asoy sa menor de edad, naglumba sila sa iyang duha ka higala nga menor de edad sab.
Samtang ang biktima nga gikasugat nga posible nga nakabantay sa naghaguros nga motorsiklo nga nagpaingon, ang nagpadaplin pag-ayo sa kalsada apan napugnit gihapon sa motor sa maong batan-on.
Gidala sa home care ang 16-anyos nga drayber, samtang wala na didto sa lugar ang duha pa ka menor de edad sa pag-abot sa kapulisan.
Matod ni Torres, gipaningkamotan sa mga awtoridad nga mailhan ug mapatawag ang duha pa ka menor de edad subay sa mando ni LLCPO Director Agosto Daskeo ug Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan.
Gisusi sab sa kapulisan ang mga CCTV footage aron matino kon nagkarera ba gyud ang tulo ka menor de edad nga pulos Grade 10 students.
Nasayran nga walay lisensiya ug student permit ang 16-anyos nga drayber. Gipanag-iya sa iyang mga ginikanan ang motorsiklo nga gigamit.
Walay kasayuran ang mga ginikanan nga gigamit sa ilang anak ang motorsiklo.
Matod ni Torres, mopasaka og kaso ang pamilya sa namatay batok sa menor de edad.
Posibleng moatubang ang batan-ong drayber sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ug damage to property, lakip ang posible’ng silot sa pagdrayb nga walay lisensiya.
Apan naghuwat pa ang mga awtoridad sa assessment sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) aron matino kon aduna bay discernment ang menor de edad sa iyang gibuhat nga gikinahanglan sa dili pa mapasaka ang kaso.
Dugang ni Torres, kon mapamatud-an pinaagi sa ebidensiya ug mga saksi nga nagmaneho sab nga walay lisensiya ang duha pa ka menor de edad, posibleng mag-atubang sila og mga silot gikan sa Land Transportation Office (LTO), lakip ang show-cause order.