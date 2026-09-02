Nagmangtas dayon si Eala sa US Open ‘26

Nagbangis si Filipina tennis superstar Alex Eala sa labing una niyang tahas sa 2026 US Open ug iyang gikastigo og maayo ang qualifier nga si American Mary Stoiana, 6-1, 6-2, kagahapon sa buntag, Miyerkules, Septiyembre 2, 2026 (PH time), sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows, New York.
Si Eala kinsa kasamtangang Women’s Tennis Association (WTA) world ranked No. 18, nakatupong sa iyang naabot sa labing una niyang pagsalmot ning maong prestihiyusong torneyo diin iyang gibuntog si Clara Tauson sa Denmark, 6-3, 2-6, 7-6 (13-11), sa 1st round sa miaging tuig nga maoy labing una niyang kadaugan sa usa ka Grand Slam event.
Ning sangkaa, ang mga first serve ni Eala mao ang gihimo niyang labing hait nga hinagiban sa pagmakmak ni Stoiana diin 28 puntos ang iyang naghimo sa kinatibuk-ang duwa.
Si Eala kinsa No. 17 seed ning katapusang Grand Slam tournament sa 2026, naggunit na og 2-0 nga rekord sa ilang head-to-head matchup ni Stoiana kinsa iyang gilupig, 7-5, 6-2, sa ITF W100 Koser Jewelers Tennis Challenge niadtong 2024.
“I want to thank the community here in New York, the tennis fans not just from the Philippines, who have been making me feel so loved and who are so enthusiastic and contributing to the growth of women’s tennis,” matod ni Eala nga napatik sa ESPN.
Pagsugod sa duwa, nagdilaab dayon ang mga serbisyo ni Eala nga maoy nakahatag kaniya og 5-0 nga labaw sa 1st set ug human niini, wala na siya nilingi pagbalik ug hingpit nga dominasyon na ang iyang nahimo.
Human sa duwa, nagbalik-lantaw si Eala sa Louis Amstrong Stadium diin niya naangkon ang kampyunato sa 2022 US Open Juniors.
“It’s an amazing time, but it’s also an amazing time for me to reflect on the past four years. So I’m really, really grateful to be here. I’m on Louis Armstrong, guys. I’m really grateful. I’m so happy," matod sa 21-anyos nga si Eala.
Sa sunod niyang tahas, kontrahon ni Eala sa 2nd round si Ukranian Oleksandra Oliynykova kinsa nibuntog ni American Reese Brantmeier, 6-4, 6-4, sa premiro niining duwa.
Kini maoy ikaduhang higayon nga magsangka sila si Eala ug Oliynykova.
Sa premiro nilang panag-abot, gipilde ni Oliynykova si Eala, 3–6, 7–5, 6–3, sa Round of 32 sa clay-court Strasbourg Open sa France niadtong Mayo 18, 2026. / ESL