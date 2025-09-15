Nagmaoy nga pag-umangkon gidunggab sa uyoan, kritikal
Anaa sa talandugon ang kahimtang sa 38-anyos nga lalaki human siya gidunggab sa iyang uyoan kay matod pa nagmaoy tungod sa tumang kahubog sa Dominggo sa gabii, Septiyembre 14, 2025, sa Sityo Maypis, Barangay Captain Claudio, Dakbayan sa Toledo.
Si Danny Sotis Segovia, dunay kapuyo, padayon pang giobserbahan sa sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek nga si Sereno Tura Segovia nisibat human sa krimen.
Si Police Staff Sgt. Chunryl Vinffer Villa Napao, imbestigador sa Toledo City Police Station, nibutyag sa SunStar Superbalita Cebu nga hubog ang biktima sa wala pa mahitabo ang krimen.
Nag-inom siya uban sa bana sa iyang ig-agaw.
Dihang nahubog, nipauli siya ug niagi sa panimalay sa iyang uyoan.
Apan nanghasi kini og gisumbag ang bungbong sa panimalay ug pangpatiran ang mga butang kutob sa iyang makit-an.
Ang uyoan nga diha sa sulod sa panimalay nasuko.
Nigawas kini nga nagbitbit og kutsilyo ug gidunggab ang iyang pag-umangkon sa lawas makatulo ka higayon.
Daling gidala ang biktima sa tambalanan sa Toledo apan gibalhin kini sa VSMMC alang sa dugang pakisusi.
Human sa krimen, daling nisibat ang suspek.
“Nagkabangi na ni sila tungod sa anak sa suspek nga namato sa panimalay sa igsuon sa biktima,” matod ni Napao.
Ang mga personnel sa Toledo City Police Station kasamtangan’g nagpahigayon og hot pursuit operation batok sa suspek. / GPL