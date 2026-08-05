Nagmaoy sa tumang kahubog, gipriso; misaad di na mousab

Nahuwasan ug nakamatngon sulod na sa prisohan ang taxi driver nga nagmaoy, nanabyag og beer, ug nakigsumbagay sa mga kustomer sa usa ka tindahan sa F. Jaca Street, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo niadtong Martes sa gabii, Agusto 4, 2026.
Giila ang suspek nga si alyas Carlo, 34, residente sa Barangay Dawis, Lungsod sa Carmen.
Sumala sa imbestigasyon sa kapulisan, pwerteng huboga nga niabot si Carlo sa dapit nga nahitabuan human giingong nakainom og kapin sa usa ka case nga beer kuyog ang iyang mga kaubang taxi driver.
Nagdala pa siya og usa ka botelya sa beer ug gisablig ngadto sa ubang mga kustomer nga nag-istambay sa tindahan.
Wala pa makuntento, nakigsumbagay siya sa ubang kustomer hinungdan nga nabun-og ug nanghuboy ang iyang nawong.
Tungod kay dili na gyud mopatuo ug padayon sa pagmaoy, gipadakop si Carlo sa tag-iya sa tindahan ngadto sa kapulisan.
Nangatarungan ang suspek nga "blackout" na siya ug wala na gyud kahinumdom sa iyang mga gibuhat o sa nahitabo tungod sa grabeng kahubog.
Nahibulong na lang siya nga anaa na sa sulod sa selda sa Inayawan Police Station.
Ang suspek mag-atubang og kasong Alarm and Scandal ug uban pang reklamo gikan sa tag-iya sa tindahan. / JDG