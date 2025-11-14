Nagmaoy samtang dunay gihaya, sikop

Mag-atubang og kasong alarm and scandal ang usa ka 47-anyos nga babaye human giingon’g nagmaoy sa may Ma. Gotchan Street, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo mga ala 1 sa kadlawon niadtong Huwebes, Nobiyembre 13, 2025.
Giila lang ang suspek nga si alyas Jenny, ug ang reklamante nga si alyas Rhea, 60 anyos.
Human nadawat sa kapulisan sa Mambaling ang taho, dali nila kining gisusi sa maong dapit.
Gituohang anaa sa ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog ang suspek nga matod pa nisinggit og mga dili maayo nga pulong nga nakahatag og kahadlok ug kasamok sa mga residente, samtang adunay patay nga gihaya.
Tungod niini, gidakop si alyas Jenny ug gidala sa Mambaling Police Station. / JDG