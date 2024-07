Nagmotor naghasol sa mga atleta sa Palaro?

Gidasig ni Cebu City Councilor Phillip Zafra ang mga delegado sa Palarong Pambansa 2024 nga i-report dayon ang bisan unsang kasamok sa ilang billeting quarters ngadto sa enforcement team nga nadestino kanila.

Ang SunStar Cebu nangayo og reaksyon ni Konsehal Zafra sa mga online report nga nag-ingon nga ang mga delegado nangahasol tungod sa kakusog sa saba gikan sa mga sakyanan nga moagi.

Si Zafra usab ang nangulo sa committee on peace and order sa Konseho sa dakbayan.

Ang gipangreklamo mao ang mga motorsiklo nga giusab ang mga tambutso nga momugna og grabeng saba.

Bisan pa, ang mga post sa online wala magtino kon unsang mga eskwelahan sa billeting ang gikataho nga nakasinati sa grabe ka langas.

Matod sa post “Kapoy mi kaayo gikan sa among duwa, ang mga bata intawon nimata ganiha og sayo niya ugma sad mumatag early para sa games. Pero nganong need man sa mga motor mubomba/magpalaburot sa mga pipe ninyo?”

Dugang pa niini, “Kahibawo man unta nga school zone ug naay mga delegado nga nag-stay. Naay motor nag sigeg agi agi, murag same ra nga motor kay ang tunig sa pipe parehas ra nya murag mu bwelo jud syag puga sa throttle inig tungod diri sa school. Please, if moagi ka sa schools, pwede mo mumenor?”

Apan, ang mao nga post nagpadayag sa pagpasalamat sa Sugbo ug sa mga paningkamot nga gihimo sa gobyerno.

“Na appreciate namo ang inyong paningkamot nga maayo among kahimtang during the Palarong Pambansa. Salamat kaayo, di jud mi ninyo pabay-an!.”

“The people here kay mga but-an kaayo. Pero no matter how hard nag effort ang inyong governance nga mahapsay ang event, naa jud mga lumolupyo ang mubabag,” dugang sa post.

Sa laing bahin, si Konsehal Zafra niingon nga ang mga polis, tanod, ug uban pang force multipliers gipakatap ug gibutang sa matag billeting school.

“Naa sila aron matabangan nga mapreserbar ang kahusay ug kaluwasan sa publiko,” ingon ni Zafra, ug nidugang nga ang mga enforcement team anaa 24/7.

Hangtod sa Sabado, siya miingon nga wala pa’y nadawat nga mga taho bahin ning butanga. / JPS