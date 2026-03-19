Nagmotor nalabay naligsan sa traktor, patay

Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka drayber sa motorsiklo human malatayi sa usa ka Isuzu tractor head niadtong Miyerkules sa gabii, Marso 18, 2026, sa Barangay Poog, Dakbayan sa Toledo.
Ang biktima giila nga si Chris John Daroca Pagar, hingkod ang panuigon ug residente sa Barangay Vito, Lungsod sa Balamban.
Gideklarar siyang dead-on-arrival sa tambalanan, samtang ang iyang igsuon ug angkas nga si Venjie Pagar nakaangkon og mga samad sa lawas.
Sumala ni Patrolman Bryan Binarao, imbestigador sa Toledo Police Station, nahitabo ang trahedya alas 6:55 sa gabii samtang ang tulo ka mga sakyanan nagsubay sa samang direksyon paingon sa Balamban.
Subay sa imbestigasyon, ang Isuzu tractor head nga gimaneho ni Ramil Blanco, 46, taga Brgy. Aliwanay, Balamban ang nag-una ug anaa sa taliwa ang motorsiklo sa managsuong Pagar.
Sa luyo dunay laing motorsiklo nga nagsunod kanila.
Giingon nga ang motorsiklo nga anaa sa luyo nisuway sa pag-overtake sa tractor head.
Apan tungod kay adunay gikasugat nga laing sakyanan, daling kining nibalik sa iyang lane. Sa pagbalik niini, nadumbolan hinuon niini ang motor ni Pagar.
Tungod sa kakusog sa impact, nawad-an sa kontrol ang motor ni Pagar mao nga nalagpot ang biktima paingon sa ilawom sa nag-unang tractor head diin siya nalatayan sa ligid dapit sa iyang ulo.
Kasamtangang gitanggong sa Toledo Police Station ang drayber sa tractor head nga si Blanco samtang giandam ang tukmang kaso batok kaniya. / GPL