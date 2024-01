Nagmotor patay sa bangga

Dead on the spot ang usa ka lalaki nga nagmotorsiklo sa dihang nagkadinasmagay sa usa ka tourist van sa N. Bacalso Ave. sa Brgy. Bagacay, lungsod sa Sibonga, habagatang Sugbo alas 4 sa kaadlawon sa Sabado, Enero 13, 2024.

Ang biktima giila nga si Roldan Relacion, 52, taga Sityo Tipolo, Brgy. Langtad, Argao, Sugbo.

Ang nakadasmag mao ang Toyota Hi- Ace Grandia nga tourist van nga gimaneho ni Divan Tabor Flores, 29 , taga Zone Buaya, Siyudad sa Lapu-lapu.

Nasayran sa Superbalita Cebu sa kapulisan sa Sibonga ubos sa kamanduan sa ilang hepe nga si Police Capt. Fort Antony Valdez nga si Relacion gikan sa Argao paingon sa Sibonga.

Pag-abot sa maong dapit, si Relacion ni overtake og duha ka mga sakyanan nga nag-una kaniya.

Ni-counterflow siya busa iyang gikasugat ang tourist van nga padung sa Tan-awan, Oslob alang sa whale watching.

Ang van dunay duha ka sakay nga mga turista. Tungod sa pag-counterflow, nagkadinasmagay ang duha ka sakyanan.

Sa kakusog sa impact, si Relacion nalabay gikan sa iyang motorsiklo ug nakabaton og grabing kadaut sa kalawasan nga niresulta sa iyang kamatayon.

Ang drayber sa van ug mga sakay wa maunsa.

Usa ka saksi nipasangil sa dihang nahinabi sa Superbalita Cebu nga si Flores kusog sab nga nakapadagan sa van, suwaw pa kaayo ang suga niini.

Usa gani ka motorsiklo, dugang sa saksi, hapit usab naigo.

Si Flores naa sa kustodiya sa kapulisan sa Sibonga alang sa pagpasaka og kasong reckless imprudence resulting in homi­cide and damage to property.