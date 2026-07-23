Nagmotorsiklo, milahos sa poste; natiklo

Patay ang usa ka motorista human nilahos ang iyang gimanehong motorsiklo sa puthaw nga poste alas 10:40 sa gabii niadtong Miyerkules, Hulyo 22, 2026, sa Sityo Kamandang, Barangay Teguis, Lungsod sa Poro, Isla sa Camotes.
Ang biktima giila nga si Gerard Bernaldez Bolo, 36, residente sa Dakbayan sa Tagbilaran, Probinsiya sa Bohol.
Base sa imbestigasyon sa Poro Municipal Police Station, ang biktima nagmaneho sa iyang motorsiklo nga padulong sa Lungsod sa San Francisco ug pag-abot sa maong dapit, nawad-an og kontrol sa iyang motor ug nideretso sa puthaw nga poste sa daplin sa dalan ug maayong pagkabangga.
Tungod sa kusog nga impact, nalagpot ang biktima ug nakaangkon og grabe’ng samad sa ulo ug nagkalainlaing bahin sa lawas.
Gitabang siya sa mga personnel sa Camotes Island Emergency Response Team ug gidala sa Ricardo Maningo Memorial Hospital sa Lungsod sa San Francisco apan gideklarar nga patay sa alas 11:29 sa gabii. / AYB