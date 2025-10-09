Nagmotorsiklo nabitik sa kable sa tunnel, angol

Nasangit sa nagbitay nga kable ang 58-anyos nga nagmotorsiklo alas 8:00 pasado sa buntag, Oktubre 9, 2025, sa sulod sa tunnel sa South Road Properties (SRP) ug nakaangkon og grabeng angol.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Cebu City Transportation Office (CCTO), nabitik ang biktima sa nagbitay nga kable sa maong dapit ug wala siya makabantay.
Tungod sa hitabo, natumba ang lalaki ug nakaangkon og mga samad ug pangos sa iyang lawas.
Gikataho nga ang maong wire gipanag-iya sa usa ka dakong telecommunication company.
Samtang duha ka tawo ang naangol sab human nagkabangga ang motorsiklo ug van alas 5:00 pasado sa buntag sa F. Cabahug St., Barangay Kasambagan.
Ang motorsiklo gimaneho ni alyas Janjan, 45, nga lumulupyo sa Upper Pailo, Barangay Sambag 2 ug ang angkas niini mao si alyas Jane.
Sila pulos nakaangkon og mga samad ug pangos sa ilang kalawasan tungod sa panagbangga.
Ang drayber sa van usa ka Japanese National nga giila sa alyas nga Chan, 66 .
Sa nakuhang kasayuran, ang motorsiklo paingon sa amihanang bahin samtang ang van anaa sab sa habagatang bahin.
Apan pag-abot sa nahitabuan, kalit niliko ang van hinungdan sa panagbangga ug pagkatumba sa motorsiklo. / JDG