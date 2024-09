Nagmotorsiklo patay sa aksidente

Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka lalaki nga nagmotorsiklo nga nadasmagan ug naligsan sa usa ka Fuso truck, alas 3:40 sa kaadlawon, Septiyembre 12, 2024, sa national highway sa Taytay, Siyudad sa Danao.

Ang biktima mao si Armando Ancit Casanillio, 56, taga Siyudad sa Toledo. Samtang ang drayber sa Fuso truck giila sa kapulisan nga si ‘Enrique Jr.’, 36, ug taga San Jose, lungsod sa Catmon.

Sa follow-up sa Superbalita Cebu, nasuta pinaagi sa imbestigasyon sa kapulisan sa Danao sa kamanduan sa ilang hepe nga si P.Lt. Col. Clark S. Arriola nga ang biktima nagmotorsiklo padung kasadpan nga direksiyon apan napunta ang motorsiklo sa tunga sa dan ug aksidente nga nadasmagan ug naligsan sa Fuso truck.

Ang biktima nakabaton og grabe’ng kadaut sa iyang kalawasan kinsa daling gitabang sa rescuers sa Danao ug gidala sa Cebu Provincial Hospital sa maong siyudad apan nakabsan sa iyang kinabuhi.

Samtang ang drayber sa Fuso truck anaa ubos sa kustodiya sa kapulisan sa Danao nga nagpaabot sa dugang husay sa kaso ug posible nga mapasakaan og kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. / DVG