Nagmotorsiklo patay sa disgrasya

Patay ang 15 anyos nga driver sa usa ka Honda Click samtang naangol ang angkas niining 19 anyos nga babaye human nadisgrasya sa National Highway, Barangay Ibo sa Siyudad sa Toledo, Probinsya sa Sugbo, ala 1:40 sa kadlawon, Sabado, Agusto 1, 2026.
Ang biktima giila nga si Daniel Bordaje Samson, 15, taga Bitoon, Toledo City, samtang ang iyang angkas mao si Mary Angel Dacay Garcia, 19, taga Sityo Latid, Barangay Bato, Toledo City.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Toledo City Police Station, nasayran nga nagsubay sa National Highway ang biktima paingon sa Barangay Bato gikan sa Poblacion sa Siyudad
sa Toledo.
Pag-abot sa kurbadahon nga lugar, ang biktima nawad-an og control sa iyang motorsiklo nga maoy hinungdan nga na-overshoot kini sa karsada ug nabangga sa metal guard rail nga naa sa kilid sa karsada.
Tungod sa kakusog sa impact sa pagkabangga, ang driver ug ang back rider niini nanglupad paingon sa kilid sa karsada nga niresulta sa ilang pagkaangol.
Ang driver maoy nagrabehan ug pulos sila gipangdala sa Toledo City General Hospital sa mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office.
Gideklara ni Dr. Louise Maree Velasquez nga dead on arrival ang driver. / AYB