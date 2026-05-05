Nagpa-cash-in, misibat; sikop

Ang 16 ka tuig nga pagserbisyo sa prisohan tungod sa kaso’ng murder daw wala makatudlo og leksyon sa usa ka 41-anyos nga lalaki kinsa nadakpan pag-usab niadtong Lunes sa gabii human giingong naghimo og “modus” pinaagi sa e-wallet sa Barangay Kamagayan, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang dinakpan nga si alyas Atan, walay trabaho, residente sa Barangay Guizo, Dakbayan sa Mandaue.
Nasayran nga niadtong miaging tuig lang siya nakagawas sa prisohan human sa kapin usa ka dekada nga pagkapriso.
Sumala sa pasiunang report sa kapulisan, nagpakaaron-ingnon si Atan nga kustomer sa usa ka tindahan sa Kamagayan.
Nagpa-cash-in ang suspek og P8,500 ug human mapasa ang kuwarta, kalit lang siyang nisibat nga wala mobayad.
Nasayran nga ang numero nga iyang gipasahan sa kuwarta iya diay’ng suki nga tindahan sa Mandaue.
Dali sab nga gi-cash-out ni Atan ang maong kantidad gikan sa iyang suki sa Mandaue aron makuha ang cash.
Apan nabulabog ang iyang plano sa dihang ang tindera sa Kamagayan dali nga ni-text sa numerong gipasahan sa kuwarta aron pagsusi kon nadawat ba kini.
Tungod niini, daling nasundan ug nadakpan si Atan.
Sa pakighinabi kaniya, hugot nga gihimakak ni Atan ang pasangil.
Apan luyo sa iyang pagpanghimakak, niangkon siya nga kon nakuha man ugaling siya og kuwarta, gamiton niya kini sa pagpalit og pagkaon sanglit wala siyay trabaho.
Matod niya, andam siyang moserbisyo og balik sa bilangguan alang sa kasong estafa.
“Gamay ra man ni, Ma’am. Dali ra ni. Pasagdan na lang na nako sila,” dugang sa suspek.
Gituohan sa kapulisan nga ang kuwarta gamiton unta sa suspek i-abang og babaye ug ibayad sa pag-check in sa mga lodge sa Dakbayan sa Sugbo.
Mag-atubang og kasong estafa si Atan. /