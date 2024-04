Nagpabuto og siyam ka 3-pt. bombs si Lebron

Nagpabuto og u­­bay-­u­bay nga three-­point bombs si LeBron James aron agakon ang Los Angeles La­kers sa kadaugan batok sa hosts Brooklyn Nets, 116-104, ning Lunes, Abril 1, 2024 (PH time) sa National Basketball Asso­ciation (NBA).

Ning sangkaa, gipamatud-an ni James nga numero lang ang edad pinaagi sa pagpakatap og 40 puntos ug natupngan niya ang iyang career-high nga siyam ka three-pointers.

Grabe ang gipakita sa kanhi four-time MVP sa rainbow territory diin usa ra ang iyang sipyat sa 10 ka mga itsa ug pagkahuman sa duwa, igo na lang siya nakahisgot kabahin sa kon kanus-a siya moretiro.

“Not very long, I’m not going to play another 21 years, that’s for damn sure,” matod pa sa 39 anyos nga superstar. “I don’t know when that door will close, but I don’t have much time left.”

Si James, kinsa nipakita’g wa’y paglubad sa iyang ika-1,485 nga duwa, nakamugna og 40 puntos o labaw pa sa ikatulong higayon ning maong season nga lisod katuhoan sa iyang pangidaron.

Gipasabot ni James nga ang tanan bunga sa iyang pag-amping sa iyang panglawas ug paningkamot.

“I put in a lot of time working on my craft,” matod sa 20-time All-Star ug all-time scoring leader.

Si Anthony Davis nidugang og 24 puntos ug 14 ka rebounds samtang niamot og 20 puntos ug 10 ka rebounds si Rui Hachimura alang sa Lakers.

Ang Nets gipangulohan ni Cam Thomas pinaagi sa iyang 30 puntos ug aduna pa sila’y laing upat ka mga magduduwa nga nakamugna og dobleng numero nga mga puntos.

Gibuhat ni Thomas ang tanan aron maagak ang Nets apan matod niya, “But can’t do nothing when somebody hits 9 for 10 from 3.” / AP