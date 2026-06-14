Nagpabuto’g armas tungod sa away sa yuta, gidakop

Usa ka driver nga nagpabuto sa iyang KG9 sub-machine gun ang napusasan alas 11:45 sa buntag, Sabado, Hunyo 13, 2026 sa Sitio Danao 2, Barangay Valencia, dakbayan sa Carcar.
Si Jeck Limbert Cortes Abellaneda, 42 anyos, minyo, nagpuyo sa nahisgutang lugar, naaktuhan nga nagbitbit og armas sa mga mirespondeng polis.
Sa imbestigasyon sa Carcar City Police Station, gi-alarma ang suspek human nagpabuto sa iyang armas kay giingong nagkaaway sa iyang kabanay.
Sa nakuhang impormasyon sa kapulisan, nagkaaway ang pamilya tungod sa problema sa ilang yuta hinungdan nga napungot ang suspek og nagpabuto.
Sa pag-abot sa mga polis, naaktuhan kini nga nagbitbit og armas.
Dihang gipangitaan og dokumento sa iyang hinagiban, wala kini makapakita hinungdan nga gidakop.
Narekober sa iyang posisyon ang usa ka 9mm KG9 sub-machine gun, duha ka magazine sa maong armas nga dunay 11 ka buhing bala.
Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 (Illegal Possession of Firearm and Ammunition) ang atubangon sa suspek. / GPL