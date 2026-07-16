Nagpagbugnaw, tugsaw sa Hagimit Falls

Human sa kusog nga linog nga nitay-og sa Sarangani Province ug Davao Occidental nga nikutlo og gatusan ka mga kinabuhi ug nakaguba sa daghang kabalayan, ang among sibyanan, dyHP, gilayon nilunsad og donation campaign aron makatabang sa mga naapektuhan.
Sa dihang nakatigom na og igo nga mga donasyon, kaming mga staff sa sibyaanan, ubos sa pagpangulo sa among station manager nga si Atty. Ruphil Bañoc, nibiyahe paingon sa mga lugar nga grabeng naigo sa linog aron personal nga ipanghatod ang mga hinabang. Bisan og kapoy tungod sa ka layo sa among panaw, mas bug-at pa ang among gibati sa among nakita—mga pamilya nga nawad-an og pinuy-anan, panginabuhi, ug mga mahal sa kinabuhi. Ang maong kasinatian nagpahinumdom namo sa tinuod nga kahulogan sa pag-alagad sa komunidad.
Human sa malampusong relief mission, among nasinati nga panahon na sab aron pahulayon ug i-recharge ang among lawas ug hunahuna. Sama sa usa ka bateriya nga kanunay gigamit, ang tawo nagkinahanglan sab og higayon sa pagpahuway aron mabawi ang kusog ug maandam pag-usab alang sa sunod nga mga hagit.
Tungod niini, nakahukom kaming motabok ngadto sa akong yutang natawhan sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte, usa sa labing paboritong destinasyon sa mga nangita og kahilom ug natural nga katahom. Ang among gipadulngan mao ang Hagimit Falls sa Barangay Cawag, Peñaplata District.
Sa unang tan-aw pa lang, madani na ang bisan kinsa sa malinawon ug bugnaw nga tubig nga nag-agos gikan sa mga bato nga gilibutan sa lunhaw nga kakahoyan. Ang preskong hangin, huni sa mga langgam, ug malinawon nga palibot maoy hingpit nga tambal sa kakapoy ug tensiyon. Ang Hagimit Falls dili lamang usa ka lugar alang sa paglangoy, kondili usa sab ka destinasyon diin mabati ang kalinaw nga gihatag sa kinaiyahan.
Adunay tulo ka agianan paingon sa falls nga giatiman sa lainlaing pribadong resort. Apan ang kasagarang agianan sa mga bisita mao ang Casa Tanaw-Hagimit nga gipanag-iya ni Mahelinde Colmenares. Ang entrance fee alang sa matag hamtong mao ang P150 nga angayan ra alang sa kasinatian nga imong madawat.
Unsaon pag-adto
Gikan sa Dakbayan sa Davao, kon magdala ka og kaugalingong sakyanan, mosakay ka og ferry boat gikan sa Mae Wess Port o DavSam Ferry Terminal sa Barangay Sasa. Ang panaw tabok ngadto sa Samal molungtad og mga 20 hangtod 30 minutos. Pag-abot sa isla, dali na lamang maabot ang Hagimit Falls pinaagi sa sakyanan diin naghulat ang usa ka makapahupay ug makaparepreskong kasinatian nga angay gyud bisitahon. /