Nagpaila nga tigkolekta og basura nanglungkab, P2.2M nga alahas nadala

Daling nadakpan sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo ang responsable sa nahitabong pagpanulis sa usa ka panimalay sud sa subdivision sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo diin nakakuha kini og P2.2 milyunes nga balor sa mga alahas.
Ang nadakpan giila nga si Alyas Waray ug giila sab nga alyas Jercy, taga Sityo Guadario, Barangay Guadalupe.
Nahitabo ang insidente sa pagpanulis alas 5:30 sa buntag, Martes, Nobiyembre 18, 2025, apan nakit-an kini sa usa ka 20-anyos nga saksi nga niadtong tungora padulong nga mogawas sa iyang kuwarto.
Iyang nakita ang 42-anyos nga suspek sa sulod sa kuwarto sa biktima nga usa ka 29-anyos nga babayeng pilot nga nikuha sa nagkalainlaing alahas nga gibana-bana nga mokantidad ang tanan sa P2,245,000.
Namay-ungan sa saksi ang suspek sanglit usa ka adlaw sa wala pa mahitabo ang pagsulod sa kuwarto, nananghid kini niya didto gawas sa ilang balay nga siya ang mokuha sa ilang basura.
Human niya makita ang suspek nga maoy nanguha sa mga alahas dali siya nga nibalik sa iyang kuwarto tungod sa kahadlok ug nang-lock ug dayong tawag sa kapulisan.
Human madawat ang tawag sa telepono dali nga niresponde ang Guadalupe Police Station 9 apan wala na maabti ang suspek. Sa gihimong follow up investigation, nakuha ang flashlight ug kalo sa suspek sa dapit nga nahabilin ug nailhan sab ni nila dayon base sa pamahayag sa saksi.
Dali nga nadakpan ang suspek kinsa usa ka panday ug kasamtangan nga sikad-sikad driver nga nagdala og daghang alyas nga positibong giila sa saksi. / AYB