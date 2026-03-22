Nagpaila si Kennard

Kalma ug wa’y kulba nga niitsa ang walhon nga si Luke Kennard sa three-point line sa nahabilin nga 0.6 segundos nga maoy nihatag og 105-104 nga daog sa Los Angeles Lakers didto sa korte sa Orlando Magic sa National Basketball Association (NBA) game niadtong Dominggo, Marso 22, 2026 (PH time).
Naglabaw og 2 puntos ang Magic sa nahabilin nga 2.6 segundos sa duwa.
Si Marcus Smart maoy ni indound sa bola para sa Lakers, nakit-an niya ang sharpshooter nga si Kennard nga abli.
Wa usiki ni Kennard ang higayon ug gipasulod ang game-winning shot nga maoy nilansang sa final score. Tungod sa maong shot nainat sa Lakers ang ilang winning streak ngadto sa siyam ka duwa ug nisaka sa 46-25 (win-loss record), ikatulo sa sikit nga Western Conference.
Ang head coach sa Lakers nga si JJ Redick nalipay sa gikapita sa iyang batos sa ialng road game.
“We did a good job of just playing through stuff, whether it was some cold shooting, some hot shooting for them, for a little stretch there, getting down, playing on the road. Again, the external circumstances of whatever tonight was, and not allowing that to get us off our game,” ni Redick.
Si Luka Doncic maoy nangulo sa Lakers sa iyang 33 puntos ug 8 ka assists, samtang si Austin Reaves niamot og 26 puntos ug si Kennard nitapos nga adunay 13 puntos.
Ang beterano nga si LeBron James nakahimo og 12 puntos ug naapsan niya si Robert Parish sa pinakadaghan og games nga naduwa sa NBA history nga 1,612.
Si Paolo Banchero nakabuhat og 16 puntos, niamot si Jalen Suggs og 14, samtang si Wendell Carter Jr. ug Jevon Carter nitunol og 13 puntos matag-usa para sa Magic, kinsa nasugamak sa ilang ikaupat nga sunodsunod nga pilde. / RSC