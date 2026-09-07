Nagpaila’ng empleyado sa city hall, gi-entrap sa NBI

Gisikop sa mga ahente sa National Bureau of Investigation (NBI) Central Visayas ang nagpakaaron-ingnong ahente sa City Hall ug ang kauban niining Job Order (JO) employee human sa gihimong entrapment operation sa Barangay Santo Niño, Siyudad sa Sugbo, niadtong hapon, Septiyembre 1, 2026.
Ang mga suspek giilang sila si Paquito Ebrekes Asignar Jr. alyas “George” ug si Rosalito Benturan Aron.
Nadakpan ang duha human nila gidawat og marked money gikan sa usa ka vendor sa Carbon Market.
Sumala ni Agent-in-Charge Arnel Pura sa NBI-Cebu District Office (CEBDO), ang operasyon naggumikan sa reklamo ni Melinda Bingil, usa ka vendor nga nagkinahanglan og dugang bodega.
Nagpakaaron-ingnon si Asignar nga adunay awtoridad gikan sa City Market Office ug nangayo og P50,000 matag stall, nga nahangyo ngadto sa P30,000.
Apan nagduda si Bingil dihang padayon siyang gipangayoan og dugang bayad bisan nakahatag na siya og P25,000 niadtong Hulyo ug laing P25,000 niadtong Agusto, gawas pa sa mga processing fee nga P3,000 hangtod P6,400 matag dokumento.
Tungod sa iyang pagduda, gilitratohan ug girekord ni Bingil si Asignar samtang nagdawat og kuwarta sa Senior Citizens playground.
“Wala na ko magpakabana kon ma-refund pa ba ang akong kuwarta, ang akong nag-unang kabalaka mao ang pagpahunong kaniya aron walay laing vendor sa Carbon nga mabiktima sa iyang pamaagi,” matod ni Bingil.
Nagsusi usab si Bingil kang Carbon Market Administrator Elcon Jim Concha, diin nagpagawas ang opisyal og sertipikasyon nga walay awtoridad si Asignar.
Giklaro usab ni Concha nga si Aron usa lamang ka JO sa market enforcement ug walay katungod nga mangolekta og kuwarta o magpagamit og bodega.
Aron makadani og biktima, gigamit pa ni Asignar ang ngalan ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Apan gipatin-aw sa NBI nga walay labot ang mayor sa maong ilegal nga kalihokan.
Human nadakpan, nangayo og pasaylo si Asignar apan gipasa ang tulubagon sa uban.
“Nangayo ko og pasaylo ug nangayo og sorry kang Ma’am... Sa tinuod lang, nagsunod ra ko sa mga sugo nga gihatag kanako, apan wala gyud ko kahibalo nga ang tawo nga nalambigit dili diay tinuod nga konektado sa opisina,” matod ni Asignar samtang nagdumili na sa paghatag og dugang detalye bahin sa kuwarta ug sa uban pang biktima.
Nasayran sa NBI nga si Asignar aduna nay mga pending nga kasong Estafa ug kasamtangang warrant of arrest gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa susamang krimen.
Nag-atubang na ang duha ka suspek og kasong Estafa ug Usurpation of Authority sa Cebu City Prosecutor’s Office. /