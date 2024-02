Nagpailang Japanese tinubdan sa bomb scare

Gikompirmar sa Mandaue City Police Office (MCPO) nga ang bomb threat nga gipaagi og email nga nadawat niadtong Huwebes, Pebrero 15, sa Mandaue City, susama sa bomb scare nga nahitabo sa Manila ug ubang mga dapit sa Pilipinas, apil na sa Dakbayan sa Sugbo, sa miaging mga adlaw.

May kalabutan kini sa unang mga bomb threat niadtong 2023, matod sa usa ka opisyal nga pamahayag sa kapulisan.

Ang bomb scare gipadala sa mga opisyal nga email sa Mandaue City Government ug Department of Education (DepEd) Division sa Mandaue mga ala 1:34 sa hapon niadtong Huwebes sa usa ka tawo nga nagdala og ngalan nga Japanese.

Sa ulahi, napamatud-an nga usa ka pangilad ang hitabo human sa pagsusi sa kapulisan.

Sa sama nga adlaw, ang Cebu City Police Office (CCPO) niresponde usab sa samang bomb threat sa Qimonda IT Center Complex sa North Reclamation Area nga nahimutangan sa mga korte sa Siyudad sa Sugbo.

Samtang agi’g tubag sa alarma, nihimo og paneling operation ang MCPO inabagan sa Police Regional Office Central Visayas (PRO -7) Explosive Ordnance Disposal (EOD) K9 units aron ma-monitor ang mga buhatan ug eskwelahan sa gobyerno.

Gipakatap usab ang mga polis aron maggiya sa luwas nga paggawas sa mga estudyante, tungod kay daghang mga eskuylahan ang nagpili nga suspensuhon ang ilang mga klase kaniadtong Huwebes.

Si Police Colonel Maribel Getigan, MCPO director, namahayag atol sa press conference niadtong Biyernes, Pebrero 16, 2024, nga padayon sila nga nakig-alayon sa Regional Anti-Cybercrime Unit Central Visayas (RACU-7) aron mailhan ang sad-an sa likod sa bomb scare.

Gikompirmar usab sa MCPO nga nakadawat og susamang bomb threat email ang buhatan sa Social Security System (SSS-7) ug Regional Trial Courts sa Qimonda IT Center.

Ang Philippine National Police (PNP) niingon nga ila nang girespundehan ang mga threat sa nagkadaiyang mga dapit sa nasod, sugod pa niadtong Pebrero 12, 2024.

“Initial investigation conducted by the Anti-Cybercrime Group (ACG) reveals that these bomb threats are connected to previous instances of hoax bomb threats in government offices, public schools, and railway that occurred in September, October, and December of 2023. These threats also extend beyond our borders, affecting neighboring countries. It has been determined that all of these incidents can be traced back to a single email sender named Takahiro Karasawa, who identified himself as a Japanese lawyer,” matod sa opisyal nga pamahayag sa kapulisan.

Usa ka Joint Inter-Agency Conference ang ilang gipahigayon.

Kini gipangulohan sa Department of Information and Communications Technology (DICT) ug gitambungan sa National Intelligence Coordinating Agency, National Privacy Commission ug ubang hingtungdang mga ahensya ug usa ka representante gikan sa Japan.

Human sa pipila ka mga bomb threat emails nga nadawat sa nagkalain-laing buhatan sa gobyerno, ang Pilipinas nakig-alayon na sa Japan aron imbestigahon kini.

Sumala sa pamahayag sa Presidential Communications Office (PCO) niadtong Martes, Pebrero 13, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC) nakigtambayayong sa gobyerno sa Japan aron matubag ang isyo.

Ang kagamhanan, labina ang Dept. of Education (DepEd) nag-awhag sa publiko sa di pag-panic.