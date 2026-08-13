Nagpakatap og fake news batok sa bakuna sa Dumanjug, silotan

Gipasidan-an ni Dumanjug Mayor Efren “Gungun” Gica nga mag-atubang og tukmang silot ang tawo nga masuta nga maoy nanghulga sa mga healthcare worker ug nagpakatap diha sa social media nga giingong dunay bata nga namatay human mabakunahi sa measles-rubella vaccine sa lungsod.
Si Gica nimando sa kapulisan sa paghimo og imbestigasyon sa kon kinsa ang nagpaluyo sa pagpakatap sa giingong fake news sa lungsod.
“Nakaabot na sa akong lamesa ang circulating posts sa Facebook nga nagpakatap ug fake news ug mga violent threats batok sa atong dedicated health workers gikan sa Dumanjug Primary Care Facility,” matod ni Gica sa Huwebes, Agusto 13, 2026.
Giklaro ni Gica nga walay bata nga namatay sa bakuna.
“I want to make this clear to everyone: Walay bata nga namatay sa vaccination diri sa Dumanjug. This post is claiming that a child died because of the Measles vaccine is one hundred percent false and malicious,” dugang niya.
Matod niya nga nalakip sa giingong hulga nga nadawat sa medical workers ang mga pulong nga “tigbason” ug “demonyona,” ug “gibairan og sundang ang usa ka staff sa Barangay Bitoon.”
Nasayran nga gipatuman ang pagpamakuna batok Measles-Rubella sukad Agusto 10 diin pormal kining gilusad sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ug Department of Health (DOH) 7.
Kini nga bakuna kombinasyon nga makatabang nga malikayan ang measles ug rubella nga nagtangag og dakong hulga sa panglawas ug kinabuhi sa usa ka bata nga nag-edad unom ka buwan ngadto na sa 5-anyos.
Matod ni Gica nga gipatuman sa lungsod ang estriktong medical standards pagseguro nga luwas ug epektibo ang pagpahigayon sa immunization program sa mga bata.
Sa Agusto 13, niluwat og pamahayag ang Dumanjug Primary Care Facility pagkondenar sa nahitabong bayolente nga lakang, intimidation, harassment o bisan unsang hulga sa ilang mga health workers.
“We recognize and respect the right of every parent community member to ask questions, raise concerns, and seek clarification regarding health interventions, including immunization. However, no disagreement or concern justifies threats, intimidation, harassment, or violence against health workers,” saysay niini.
Gidugang niya nga gusto nilang klaruhon nga nagtuman lang sab ang healthcare workers sa ilang tahas ug responsibilidad hinungdan nga samang kaluwasan sa mga pasyente sab ang angay nga ihatag kanila.
Subay niini, gimanduan ni Gica ang mga tanod sa pag-escort sa tanang health teams nga mohimo og house-to-house vaccination sa matag barangay.
Gipasidan-an sa mayor ang mga ginikanan nga dili motuo dayon sa mga gi-post sa social media.
Nanghinaot sab ang mayor nga ugaling dunay wala masabti sa pagpamakuna, mas maayong mangutana sa mga doktor ug healthcare workers alang sa dugang kasayuran. / ANV