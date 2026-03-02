Nagpalit og butane gipusil sa riding-in-tandem, angol

Padayong nagpaalim sa tambalanan ang usa ka lalaki nga gipusil sa riding-in-tandem samtang nagpalit og butane alas 7:00 pasado sa gabii niadtong Sabado, Pebrero 28, 2026, sa may Sityo Bingkahan, Barangay Bagakay, Siyudad sa Toledo.
Ang biktima usa ka mamuhiay og baboy nga si Ronilo Cansancio, 32 anyos, adunay live-in partner ug molupyo ra sa naasoy nga lugar.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Toledo Police Station, nisaysay ang biktima nga padulong na unta siya mopauli gikan nagpalit og butane sa tindahan sa iyang silingan, apan kalit lang dunay nipusil kaniya tulo ka higayon ug naigo ang iyang batiis ug bukton.
Matod niya nga ang angkas sa motor kinsa wa niya mailhi, maoy nipusil kaniya.
Ang biktima unang gidala sa Toledo City General Hospital apan gibalhin siya sa South General Hospital sa Naga City alang sa dugang pag-atiman.
Narekober sa mga awtoridad gikan sa crime scene ang tulo ka basiyo sa .45 nga pistola.
Samtang padayon pa nga gipangita sa kapulisan ang mga mamumuno aron sutaon ang motibo sa krimen. / JDG