Nagpaluyo sa pagkasuspenso sa mayor, 12 opisyal sa Minglanilla

Gimando sa Office of the Ombudsman ang usa ka tuig nga suspensiyon nga walay suweldo batok sa daghang opisyal sa Lungsod sa Minglanilla, Sugbo.
Kini human madesisyunan nga giabuso nila ang ilang gahom pinaagi sa pagbabag sa mga permit ug sa rehabilitation plan sa duha ka pribadong kompanya, bisan pa man sa klarong teknikal nga pag-uyon gikan sa nasudnong mga ahensiya.
Ang maong desisyon subay sa administratibong reklamo nga gipasaka sa Jomara Konstruckt Corporation (JKCO) ug Jomara Agri Foods and Supply Corporation (JAFSC), kinsang mga operasyon sa Barangay Guindarohan sige og kahunong tungod sa mga resolusyon sa lungsod ug pagdumili sa paghatag og permit.
Gisuspenso sa Ombudsman sila si Mayor Rajiv Enad, Vice Mayor Elanito Peña, Municipal Administrator Junrie Bragat, ug ang hapit tibuok Konseho: sila si Oscar Cañares Dela Calzada Jr., Samuel Gordsin Adlawan Jr., Jesus Denoyo Velez, Jeremias Llanos Cañares, Jaime Secretarya Caumeran, Jenny Zafra Young, Jenifer Dejan Lariosa, Proserfina Laput Fajutrao, Petronilo Entera Traya, ug Rick Ryan Zafra. Nakaplagan sa Ombudsman ang lig-on nga ebidensya sa “Oppression” ug “Grave Abuse of Authority”.
Niadtong 2022, naay mga liki sa yuta nga nakit-an sa Barangay Guindarohan, hinungdan nga niluwat ang DENR og cease-and-desist order (CDO).
Isip tubag, ang Jomara nipasa og Rehabilitation Plan aron ayuhon ang mga bakilid ug drainage aron malikayan ang landslide.
Ang mga eksperto gikan sa Mines-Geosciences Bureau (MGB), Environmental Management Bureau ( EMB), ug bisan ang Provincial environment and Natural Resources Office (Penro) sa Probinsiya sa Sugbo, nisusi sa maong plano ug niingon nga kini luwas ug angay nang ipatuman dayon.
Tungod niini, gitugotan na unta sa EMB nga masugdan ang trabaho.
Bisan pa sa go-signal sa mga eksperto, ang mayor ug ang konseho sa Minglanilla ang mibalibad sa maong plano ug paghatag sa mga permit.
Gipasar sa konseho ang Resolution No. 96 niadtong Abril 2024 nga nagpahayag og hugot nga pagsupak sa bisan unsang permit sa maong mga kompanya.
Matod sa Ombudsman, kini nakaparalisar sa negosyo bisan pa man og gikinahanglan na ang safety measures sa dapit.
Tulo ka dagkong punto ang nakit-an sa Ombudsman.
Una, wa’y hustong teknikal nga rason ang lungsod sa pagsalikway sa rekomendasyon sa MGB ug EMB.
Gibabagan ang Jomara, apan gitugotan ang ubang kompanya sama sa JLTM ug CMT Poultry nga maka-operate sa samang dapit bisag naay mga nakita’ng violation.
Ang katapusan, ang gihimo sa konseho giisip nga sobra nga paggamit sa gahom aron lang piangan ang lehitimong negosyo. /EHP / ANV