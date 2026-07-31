Nagpanikad na si Pippen Jr.

Andam ug naghinamhinam na si Scotty Pippen Jr. nga mohangop og mas dakong obligasyon sa iyang pagduwa sa Memphis Grizzlies sa 2026-27 season sa National Basketball Association (NBA).
Mao kini ang gipadayag ni Pippen Jr. sa one-on-one interview sa ABS-CBN News atol sa iyang dalikyat nga pagbisita sa Pilipinas sa usa ka meet and greet nga okasyon alang sa usa ka smartphone brand sa Mandaluyong City.
Gilaumang mas dako na og obligasyon si Pippen Jr. sa Grizzlies human sa pagkabalhin sa ilang star player nga si Ja Morant ngadto sa Portland Trail Blazers. / Gikan sa wires