Nagpanikad na si Simmons

Nagpanikad na si Brooklyn Nets guard Ben Simmons nga mokombati sa 2023-24 season sa National Basketball Association (NBA) gumikan kay hingpit na siyang naalim gikan sa pagkaangol.

“I’m still fast, I can still jump high, I’m still strong,” matod sa kanhi All-Star guard.

Gipasabot sa Australian star nga sa miaging season, wala niya nahatag ang iyang 100 percent gumikan kay padayon pa siyang gihasol sa iyang angol.

Gawas sa iyang angol, naalim na sab ang bikil ni Simmons ngadto ni Nets coach Jacque Vaughn.