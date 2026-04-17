Nagpanikad na si Wembanyama

Nagpanikad na ang pambatong higante sa San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama sa labing una niyang pagduwa sa Playoffs sa National Basketball Association (NBA).
Human sa tulo ka seasons, ang 2023 No. 1 overall pick niagak sa five-time champion Spurs aron mahibalik isip usa ka lehitimong title contender.
Mao kini ang labing unang higayon sulod sa pito ka seasons nga nakasulod sa Playoffs ang Spurs.
Ang Spurs, nga maoy West No. 2, makigsanka sa No. 7 Portland Trail Blazers sa 1st round, nga sugdan karong Abril 20, 2026 (PH time). / Gikan sa wires